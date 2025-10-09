Ok al ddl Semplificazioni l' Italia sarà più digitale

Con 86 voti favorevoli, 48 contrari e sette astensioni, il Senato ha approvato ieri il ddl Semplificazioni, un provvedimento che punta a rendere più rapidi, digitali e trasparenti i procedimenti in materia di attività economiche e di servizi per cittadini e imprese. Nel corso della replica in Aula, il ministro per la Pa, Paolo Zangrillo (in foto), ha sottolineato il valore strategico del provvedimento, ricordando che la semplificazione è uno dei pilastri del Pnrr. "Secondo la Commissione Ue, una corretta attività di semplificazione potrebbe portare all'Italia un risparmio di 50 miliardi di euro l'anno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

