Oggi la Camera archivierà il caso Almasri ma attenzione al nodo Bartolozzi

Anche Giorgia Meloni attesa in aula L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Oggi la Camera archivierà il caso Almasri, ma attenzione al nodo Bartolozzi

In questa notizia si parla di: oggi - camera

Morto Pippo Baudo, attesa per la data dei funerali: oggi si apre la camera ardente

Pippo Baudo e il lungo addio: oggi l’omaggio al Campus Biomedico, domani camera ardente in Rai. Mercoledì i funerali in Sicilia

I funerali di Pippo Baudo a Militello, la camera ardente al Campus Biomedico o in Rai: oggi l’omaggio privato della famiglia e degli amici più stretti

Oggi alla Camera ho inaugurato con piacere la mostra Fabriano PaperSymphony. La carta è la nostra storia che si fa arte, tradizione che diventa bellezza. Grazie all’On. Giorgia Latini per aver promosso l’iniziativa. - X Vai su X

Oggi pomeriggio presso la Camera dei Deputati a Roma è stato presentato il Cortometraggio "Le Ali della Mente" e il libro "Effetto Personale" sulla lotta al femminicidio e la parità di genere. L'evento ha visto la partecipazione del Signor Questore di Caserta, An - facebook.com Vai su Facebook

Caso Almasri, la Camera dice il primo no al processo a Nordio, Piantedosi e Mantovano: cosa succede ora - La Giunta per le autorizzazioni della Camera ha respinto la richiesta di mandare a processo i ministri Nordio e Piantedosi e il sottosegretario Mantovano ... Riporta fanpage.it

La procura di Roma risponde a Nordio: "Atti su Almasri trasmessi in 24 ore" - La giunta per le autorizzazioni della Camera, per bocca del suo presidente Devis Dori, fa sapere i tempi dei lavori sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del sottosegretario ... Segnala repubblica.it