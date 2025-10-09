Oggi il Nobel per la Letteratura l’Europa è la favorita dopo la vittoria di Han Kang

Periodicodaily.com | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – L'attesa per il Premio Nobel per la Letteratura 2025 è alle battute finali e, come ogni anno, le speculazioni impazzano. Il vincitore sarà annunciato a Stoccolma oggi, giovedì 9 ottobre, come da tradizione alle ore 13 in punto. Tra i nomi più accreditati, secondo le indiscrezioni raccolte dalla stampa svedese, spicca quello dello . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: oggi - nobel

L'ex commissario Ue attacca Trump: "Oggi Mussolini avrebbe il Nobel per la pace"

Nobel 2025, al via la settimana dei premi: oggi si comincia con la Medicina

Nobel per la Medicina, cosa sono le cellule T regolatrici per cui tre scienziati oggi hanno vinto il premio

oggi nobel letteratura l8217europaIl Nobel per la letteratura non è più il premio per gli scrittori sconosciuti - Un tempo animato da uno spirito bastiancontrario, dalla vittoria di Bob Dylan nel 2016 il premio è diventato quasi pop. Da rivistastudio.com

oggi nobel letteratura l8217europaNobel per la letteratura 2025, chi vincerà quest'anno? I favoriti e le previsioni (che raramente si avverano) - Dopo Han Kang l'anno scorso, sono aperte le scommesse su chi si vedrà assegnare il prestigioso riconoscimento internazionale ... wired.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Oggi Nobel Letteratura L8217europa