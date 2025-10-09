"Il pogrom di due anni fa è nella memoria indelebile del mondo e oggi, per fortuna, il mondo può contare sul presidente Donald Trump". A dirlo è Paolo Formentini, deputato e responsabile Esteri della Lega, nel corso di un covegno che ha organizzato in occasione dell'anniversario del 7 ottobre in qualità di presidente del Gruppo di collaborazione parlamentare Camera-Knesset. "Oggi siamo qui perché non dimentichiamo gli orrori commessi da Hamas e la barbarie di quell'attacco terroristico, che ha segnato un prima e un dopo nelle coscienze di tutti noi. Nonostante un crescente e disgustoso antisemitismo di ritorno, non possiamo e non vogliamo cedere alla narrazione dei cattivi maestri di questi tempi moderni", ha detto Formentini nel corso del convegno in cui ha definito l'accordo tra Israele e Hamas "un fatto storico, che segna una svolta in direzione della pace e ci avvicina inequivocabile al termine del conflitto". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

"Oggi giorno storico". Alla Camera si ricorda il 7 ottobre e si "tifa" per la pace