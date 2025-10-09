Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo per lo scambio di ostaggi israeliani con prigionieri palestinesi, un passo avanti nei negoziati di pace. Oggi dovrebbe entrare in vigore il cessate il fuoco per un conflitto che ha coinvolto i due milioni di abitanti di Gaza e ha isolato Israele a livello internazionale, oltre ad aver alimentato un allarmante aumento delle violenze antisemite in tutto il mondo. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha fatto sapere che il cessate il fuoco non avverrà fino a quando l’accordo non sarà ratificato dal suo governo. La convocazione del gabinetto di sicurezza, un gruppo selezionato di ministri che decidono su questioni chiave di difesa, sicurezza e politica estera, è prevista per le 17 ora locale (saranno le 16 in Italia). 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Oggi entrerà in vigore il cessate il fuoco a Gaza