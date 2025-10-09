Oggi altre 21 uscite volontarie da Beko Stop alla produzione il 30 novembre
Ventuno nuove uscite volontarie dal perimetro Beko. Firmeranno oggi tutta la documentazione per l’addio al sito di viale Toselli altri 21 lavoratori, che quindi riceveranno l’incentivo di 95mila euro concordato nell’accordo firmato al ministero. Per il mese di novembre sono previste poi ulteriori 30 o 40 uscite volontarie, che sommate a quelle in arrivo entro fine anno, porterebbero quindi sotto le 200 unità il totale degli addetti rimasti agganciato all’azienda. Intanto dalla multinazionale turca è arrivato l’annuncio della deadline: il 30 novembre terminerà in modo definitivo la produzione in viale Toselli, mentre dal primo dicembre Beko procederà a svuotare lo stabilimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it
