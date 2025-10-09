Oggi 9 ottobre San John Henry Newman | cardinale protestante convertito al Cristianesimo

San John Henry Newman, convertito dall'anglicanesimo e diventato oratoriano e poi cardinale, riceverà a breve il titolo di Dottore della Chiesa. Oggi 9 ottobre si commemora San John Henry Newman, che il prossimo 1° novembre riceverà da papa Leone XIV il titolo di Dottore della Chiesa. La sua storia ha al centro uan profonda conversione.

oggi 9 ottobre san john henry newman cardinale protestante convertito al cristianesimo

