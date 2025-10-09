Oggi 9 ottobre il bellissimo bacio della Luna alle Pleiadi | a che ora vederlo nei cieli d'Italia

Fanpage.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera spettacolare bacio celeste tra la Luna e l'ammasso stellare aperto delle Pleiadi. A che ora e come vedere nei cieli italiani la congiunzione astrale del 9 ottobre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Oggi 9 ottobre il bellissimo bacio della Luna alle Pleiadi: a che ora vederlo nei cieli d'Italia - Stasera spettacolare bacio celeste tra la Luna e l'ammasso stellare aperto delle Pleiadi.

