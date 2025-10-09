Ocean’s 14 | George Clooney conferma | il film si farà!
La saga cinematografica legata al criminale di Danny Ocean sembra destinata a continuare col film “ Ocean’s 14 “, a confermarlo uno dei protagonisti. Dopo anni di annunci, voci e possibili risvolti, il nuovo film della saga “Ocean’s” è stato ufficializzato da Warner Bros Pictures. In occasione della sua presenza al New York Film Festival, infatti, George Clooney ha confermato (via Variety ) che lo studios ha ufficializzato la realizzazione di Ocean’s 14 nell’immediato futuro. Cos’ha detto George Clooney su Ocean’s 14?. Ecco cos’ha detto George Clooney sullo stato di produzione di Oceans’ 14: “ Il budget è stato recentemente approvato da Warner Brothers, quindi ora stiamo provando a organizzarci. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
