occupazione fino a domani la decisione del passaglia

Lanazione.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Andrà avanti fino a domani l’ occupazione delle sedi di piazza Napoleone e Sant’Agostino del liceo artistico musicale Passaglia, avviata martedì dal collettivo studentesco in solidarietà con il popolo palestinese e in linea con il movimento nazionale ‘Blocchiamo tutto’. La decisione è arrivata dopo una mattinata di incertezze, dettate da un episodio che avrebbe messo a rischio la mobilitazione degli studenti. L’altra notte, infatti, un gruppo di ex allievi avrebbe provato a intrufolarsi all’interno della sede di via Fillungo per "completare il lavoro" e occupare anche gli ultimi spazi della scuola dove le lezioni vanno avanti regolarmente, con l’unico risultato, però, di danneggiare gravemente il portone dell’ingresso laterale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

