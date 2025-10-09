Occhio Napoli il big è pronto per la sfida | gli aggiornamenti
Per il Napoli di Conte è arrivato un messaggio importante per una prossima sfida. Il Napoli di Antonio Conte, una volta archiviata la sosta per gli impegni delle nazionali, è atteso dalla sfida in trasferta contro il Torino di Marco Baroni. Gli azzurri, dunque, sono chiamati ad unasfida molto importante per rafforzare il proprio primato, anche perché la Roma è attesa da un big match. La squadra di Gian Piero Gasperini, infatti, ospiterà allo Stadio Olimpico l’Inter di Chiristian Chivu. Nel frattempo, però, per il Napoli è arrivata una brutta notizia che riguarda un’altra sfida proprio importante. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Prenotatevi per la seconda tappa di Occhio agli Occhi: Campagna di screening gratuiti per maculopatie e diabete QUANDO venerdì 10 ottobre ore 15-19 sabato 11 ottobre ore 9-19 DOVE Ospedale Cardarelli Via A. Cardarelli, 9 - Napoli Padiglione E, 3° piano - facebook.com Vai su Facebook
Per la campagna “Occhio al truffatore!”, curata dal Comune di Napoli, i lavoratori della Polizia Locale sono presenti sulle 10 municipalità per fornire informazioni e dare indicazioni utili ai cittadini più esposti ai raggiri. Il servizio della WebTV - X Vai su X