Occhi su Gaza diario di bordo #38
All’alba di ieri l’esercito israeliano ha intercettato una nuova flottiglia umanitaria coordinata da Freedom Flotilla–Thousand Madleens e diretta a Gaza, a circa 120 miglia nautiche dalla costa. Dieci imbarcazioni, 145 persone tra medici, giornalisti e attivisti di venti Paesi, sono state sequestrate e portate ad Ashdod. È la seconda operazione in una settimana contro missioni civili che trasportavano cibo e medicinali. Israele parla di “applicazione del blocco”, ma il diritto del mare parla di pirateria: erano acque internazionali, non zona di guerra. Le comunicazioni in diretta sono state interrotte dai militari; da Istanbul, gli organizzatori denunciano «un rapimento politico» e «la distruzione di aiuti umanitari destinati agli ospedali di Gaza». 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
In questa notizia si parla di: occhi - gaza
Fratoianni a La7: “A Gaza è in corso un genocidio sotto gli occhi del mondo. Qualcuno fermi questi criminali”
“Il nostro collega Anas al-Sharif era gli occhi e la voce di Gaza, per questo Israele lo ha ucciso”
“Il nostro collega Anas al-Sharif era gli occhi e la voce di Gaza, per questo Israele lo ha ucciso”
Tutti gli occhi su Gaza: cosa c’è da sapere su Nazra, il festival sul cinema palestinese che gira l'Italia - facebook.com Vai su Facebook
