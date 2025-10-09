Occhi negli occhi senza filtri Una Luce! di inclusione e socialità
Non servono filtri per far risplendere i rapporti umani. Basta la luce vera: quella dei volti, delle storie, delle testimonianze. Venerdì 17 e sabato 18 ottobre, nella cornice di Palazzo Vecchio, torna Luce! 2025, il festival che ogni anno mette al centro persone, diritti, inclusione e socialità. Per due giornate il cuore della città diventerà un palcoscenico collettivo tra talk, performance e incontri dedicati al tema "Senza filtri": un invito a guardarsi negli occhi oltre schermi e rappresentazioni digitali. La partecipazione è gratuita, basta registrarsi su: luce.newsfestival2025, o collegarsi inquadrando il QR code pubblicato in questa pagina: le iscrizioni sono aperte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
