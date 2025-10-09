Obesity Day 2025 | visite gratuite e nuovo percorso di cura per l' obesità giovanile

BRINDISI - In occasione dell’Obesity Day 2025, domani venerdì 10 ottobre dalle 10 alle 12, l’Uosd di Endocrinologia, malattie metaboliche, dietetica e nutrizione clinica dell’ospedale "Perrino" offrirà visite gratuite rivolte a bambini e adolescenti dai 6 ai 18 anni. L’iniziativa si inserisce. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: obesity - visite

Obesity Day In occasione della giornata del 10 ottobre, apertura straordinaria di due ambulatori nel territorio della Asl Roma 4: Distretto 1 Via Etruria Civitavecchia ore 8:30 - 13.00 Distretto 4 Via Tiberina Km 15,500 Capena ore 9:30 - 13:00. Il focus del 202 - facebook.com Vai su Facebook

Obesity Day 2025: visite gratuite per bambini e adolescenti al Perrino di Brindisi - Obesity Day 2025 al Perrino di Brindisi: visite gratuite per bambini e adolescenti, focus su prevenzione e nuovo percorso Asl Brindisi. Segnala pugliapress.org

Policlinico Messina partecipa all'Obesity Day 2025 - Martino" di Messina partecipa all'Obesity Day, la campagna nazionale di sensibilizzazione promossa dall' Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica, in ... Riporta ansa.it