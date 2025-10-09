Obesità e chirurgia bariatrica | il Carlo Urbani di Jesi polo d' eccellenza

Jesi (Ancona), 9 ottobre 2025 - In Italia l’obesità è stata riconosciuta come malattia cronica. Una svolta che cambia il modo di guardare a una delle sfide sanitarie più urgenti del nostro tempo e che impone un approccio medico, strutturato e multidisciplinare. La legge Pella dell’ottobre 2025, ha fatto dell’Italia il primo paese al mondo ad avere una legge dello Stato che identifica il problema obesità come malattia cronica e statisticamente correlata ad altre patologie. All’ospedale Carlo Urbani la chirurgia bariatrica è una realtà consolidata che cresce sempre più. “Secondo i dati più recenti dell’Istituto Superiore di Sanità – rimarcano dall’Ast Ancona - oltre un adulto su dieci nel nostro Paese è obeso, e quasi la metà della popolazione presenta un eccesso ponderale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Obesità e chirurgia bariatrica: il Carlo Urbani di Jesi polo d'eccellenza

