Obbligo di Opa torna la soglia del 30%
Via libera del Consiglio dei ministri al primo decreto legislativo di riforma del Tuf, come previsto dalla Legge Capitali. Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenendo all'assemblea di Assonime, ha sottolineato come a questo «farà seguito un secondo decreto in ambito sanzionatorio penale e amministrativo». Il titolare del Tesoro ha inoltre precisato che il dlgs «sarà sottoposto alla discussione parlamentare, consentendo agli stakeholder di poter intervenire» su temi sensibili. Tra le novità più significative figura il ritorno della soglia obbligatoria per l'Opa dal 25 al 30% per tutte le società quotate, la riduzione da dodici a sei mesi del periodo di riferimento per il calcolo del prezzo d'offerta e l'introduzione della definizione di parti interessate che consente alla Consob di esercitare poteri di vigilanza informativa più efficaci. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: obbligo - torna
Obbligo vaccinale, la Lega torna alla carica: «A breve una proposta per cancellarlo»
La Lega torna a cavalcare lo scetticismo sui vaccini. Borghi: "No all'obbligo"
Vaccini, la Lega torna all’attacco: “Serve una legge che tolga l’obbligo per i bambini”
La riforma del Testo Unico della Finanza (Tuf) introduce una novità: torna la soglia unica del 30% per far scattare l’obbligo di Opa sulle società quotate. https://www.investiremag.it/investire/2025/10/08/news/riforma-del-tuf-torna-soglia-del-30-per-le-opa/ #tuf # - facebook.com Vai su Facebook
Caso scommesse, torna libero (con obbligo di firma) uno dei presunti gestori delle puntate https://ift.tt/3mYvBJZ - X Vai su X
Tuf, nel decreto la soglia d’Opa torna al 30% - Il decreto legislativo per la riforma del Testo unico per la Finanza (Tuf) modifica la soglia prevista per l’obbligo di lancio di un offerta di acquisto totalitaria su una società quotata riportandola ... Si legge su ilsole24ore.com
Riforma del TUF, torna soglia del 30% per le OPA. Nuove norme per assemblee - Prende forma la riforma del Testo unico per la Finanza (TUF), con la bozza - Riporta finanza.repubblica.it