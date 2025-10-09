Obbligo di Opa torna la soglia del 30%

Via libera del Consiglio dei ministri al primo decreto legislativo di riforma del Tuf, come previsto dalla Legge Capitali. Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenendo all'assemblea di Assonime, ha sottolineato come a questo «farà seguito un secondo decreto in ambito sanzionatorio penale e amministrativo». Il titolare del Tesoro ha inoltre precisato che il dlgs «sarà sottoposto alla discussione parlamentare, consentendo agli stakeholder di poter intervenire» su temi sensibili. Tra le novità più significative figura il ritorno della soglia obbligatoria per l'Opa dal 25 al 30% per tutte le società quotate, la riduzione da dodici a sei mesi del periodo di riferimento per il calcolo del prezzo d'offerta e l'introduzione della definizione di parti interessate che consente alla Consob di esercitare poteri di vigilanza informativa più efficaci. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

