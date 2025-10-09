O Napoli | Il governo Meloni non sa andare oltre il rigore di Giorgetti

Ildifforme.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giorgetti, come sottolineato dal membro di Azione, ha deciso di avvicinarsi alle tesi dell'ex presidente della Bce, Mario Draghi, il quale ha sempre sottolineato come "di solo rigore un Paese muore". Ciò che si chiede Napoli è a chi si rivolga effettivamente il ministro dell'Economia con le sue parole. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

o napoli il governo meloni non sa andare oltre il rigore di giorgetti

© Ildifforme.it - O Napoli: “Il governo Meloni non sa andare oltre il rigore di Giorgetti”

In questa notizia si parla di: napoli - governo

America’s Cup 2027: accordo tra Governo e Comune di Napoli. Resta fuori la Regione del Pd “deluchizzato”

Scorrimento graduatoria per disoccupati Napoli, Nappi: da Governo e Lega principi di trasparenza e rispetto delle regole

Confesercenti Napoli, il comparto moda va difeso dai dazi, occorrono aiuti dal Governo

napoli governo meloni saMarco Sarracino: «Dalla Campania una sfida alle politiche del governo» - «Si scrive Cirielli, si legge Giorgia Meloni: bene, sarà uno scontro diretto tra noi ed il governo», attacca subito Marco Sarracino (nella foto), deputato e ... Riporta ilmattino.it

Meloni: il piano Bagnoli sarà accelerato per consentire la Coppa America 2027 a Napoli - A suon di decreti per accelerare la trasformazione dell’area occidentale: fra due anni lì ci sarà la Coppa America di Vela. Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Governo Meloni Sa