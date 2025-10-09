Nyumba porta la Calabria nel mondo | il docufilm di Paola Bottero e Francesco Del Grosso in concorso al festival di Varsavia

Nyumba, a meno di un mese dall’anteprima internazionale di Milano, porta oltre i confini nazionali la Calabria e le storie di accoglienza in Italia. I racconti intrecciati di Abdulaye, Alex, Hafsa, Moussa, Sisì – protagonisti scelti per il docufilm ideato e scritto da Paola Bottero, diretto da Francesco Del Grosso e prodotto da Indaco Film con il sostegno della Fondazione Calabria Film Commission. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - “Nyumba” porta la Calabria nel mondo: il docufilm di Paola Bottero e Francesco Del Grosso in concorso al festival di Varsavia

La Calabria, il cinema e la storia di “Nyumba”: il docufilm arriva al Festival di Varsavia e poi fa tappa in Usa e Francia - Nyumba, a meno di un mese dall’anteprima internazionale di Milano, porta oltre i confini nazionali la Calabria e le storie di accoglienza in Italia. Scrive strettoweb.com

