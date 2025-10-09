Nuvolera (Brescia) – Teneva la droga nascosta tra le gambe, in un sacchetto di cellophane con 14 dosi pronte per il mercato. Lo stupefacente era cocaina che poi sarebbe finita sul mercato bresciano. A finire nei guai, grazie al lavoro della Polizia di Stato, è stato un albanese 40enne, regolarmente in Italia, incensurato e residente a Bedizzole. È stato arrestato a Nuvolera. La cattura. Gli agenti hanno notato l’uomo a bordo della sua auto, parcheggiata nelle vicinanze di via Caselle. Mentre lo osservavano il sospettato ha ceduto due involucri di cocaina a un altro uomo, che si era avvicinato alla vettura per la compravendita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nuvolera, 14 dosi droga nascoste tra le gambe: arrestato 40enne