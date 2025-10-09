Nutella cr pe e barrette | Ferrero continua a innovare per crescere

Milano, 9 ott. (askanews) - Coprire sempre più occasioni di consumo e, al contempo, ampliare i propri segmenti di mercato. Attraverso la presentazione delle ultime novità, Ferrero delinea la propria strategia di crescita sul mercato domestico, che affianca nuove sfide a una "passione" per il mondo del dolce che nel 2026 compirà 80 anni. Per l'occasione il gruppo di Alba ha organizzato a Milano il suo primo innovation day. "La direzione dell'innovazione per noi in Ferrero è molto chiara, noi vogliamo innovare sul nostro core business, sui nostri brand sul mercato da tantissimi anni come Nutella, Kinder e Ferrero Rocher - ha detto Fabrizio Gavelli, presidente e amministratore delegato di Ferrero commerciale Italia - vogliamo continuare a innovare nei nostri segmenti più importanti che sono la colazione, che sono lo snacking e che sono le ricorrenze che rappresentano in Italia un mercato molto importante, ma anche innovare in segmenti nuovi che sono molto complementari, l'esempio di Eat Natural e anche di Fulfil, l'altra barretta energetica che noi abbiamo acquisito in Irlanda complementa quest'idea". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

