Nuremberg | il trailer del film con Russell Crowe e Rami Malek mostra l' inizio dello storico processo

Arriverà nei cinema a novembre, dopo la presentazione avvenuta al Toronto Film Festival, il lungometraggio scritto e diretto da James Vanderbilt. Il 7 novembre arriverà nei cinema americani il film Nuremberg, di cui è stato svelato il trailer che permette di vedere l cast stellare guidato da Russell Crowe, Rami Malek e Michael Shannon impegnato nel dramma storico. Il progetto è stato presentato in anteprima al Toronto Film Festival dove è stato accolto da oltre 4 minuti di applausi. Le prime scene di Nuremberg Nel trailer di Nuremberg si mostra che la storia raccontata sul grande schermo prenderà il via quando gli ultimi leader nazisti ancora in vita vengono arrestati e i governi di Russia, Francia, Regno Unito, e Stati Uniti . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
