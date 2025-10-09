Nuovo stadio San Siro spunta un nuovo scenario | l’Inter pensa a questa ipotesi

Nuovo stadio San Siro: Inter e Milan definiscono la struttura societaria per il progetto del futuro impianto Il progetto del nuovo stadio San Siro entra in una fase decisiva. Inter e Milan hanno definito la catena societaria che consentirà di rilevare l’attuale stadio Meazza e di dare avvio alla realizzazione del nuovo impianto nell’area di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Nuovo stadio San Siro, spunta un nuovo scenario: l’Inter pensa a questa ipotesi

In questa notizia si parla di: nuovo - stadio

Nuovo San Siro, spunta il dossier del Comitato: “Lo stadio può vivere anche senza Inter e Milan”

San Siro, tre tappe per consegnare il nuovo stadio entro il 2035. Del vecchio Meazza (demolito) resterà solo il 9%

Stadio, Christian Brocchi: “Importante restare in zona San Siro, ma ci vuole un nuovo impianto”

? VIDEO - Nuovo stadio, #Gualtieri: "Entro la fine del 2025 la presentazione del progetto definitivo" #ASRoma - X Vai su X

#MESTRE • Manca poco alla prima pietra del NUOVO #STADIO Un'opera che riscriverà la storia recente della NOSTRA CITTÀ: le #gru sono già in funzione, le ruspe in movimento, i pali di fondazione stanno per essere posati. Se n'è parlato da decen - facebook.com Vai su Facebook

Nuovo stadio San Siro, spunta un nuovo scenario: l’Inter pensa a questa ipotesi - Inter e Milan hanno definito la catena societaria che consentirà di rilevare l’attuale stadio Meazza e di dare avvio alla ... Segnala calcionews24.com

Nuovo stadio San Siro a Milano: il progetto e come sarà - Dopo quasi 12 ore di discussione in Consiglio Comunale, è stata approvata la delibera sulla vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan: 24 sì, 20 no e nessun astenuto. Secondo sport.sky.it