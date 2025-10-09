Nuovo stadio San Siro spunta un nuovo scenario | l’Inter pensa a questa ipotesi

Calcionews24.com | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo stadio San Siro: Inter e Milan definiscono la struttura societaria per il progetto del futuro impianto Il progetto del nuovo stadio San Siro entra in una fase decisiva. Inter e Milan hanno definito la catena societaria che consentirà di rilevare l’attuale stadio Meazza e di dare avvio alla realizzazione del nuovo impianto nell’area di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

nuovo stadio san siro spunta un nuovo scenario l8217inter pensa a questa ipotesi

© Calcionews24.com - Nuovo stadio San Siro, spunta un nuovo scenario: l’Inter pensa a questa ipotesi

In questa notizia si parla di: nuovo - stadio

Nuovo San Siro, spunta il dossier del Comitato: “Lo stadio può vivere anche senza Inter e Milan”

San Siro, tre tappe per consegnare il nuovo stadio entro il 2035. Del vecchio Meazza (demolito) resterà solo il 9%

Stadio, Christian Brocchi: “Importante restare in zona San Siro, ma ci vuole un nuovo impianto”

nuovo stadio san siroNuovo stadio San Siro, spunta un nuovo scenario: l’Inter pensa a questa ipotesi - Inter e Milan hanno definito la catena societaria che consentirà di rilevare l’attuale stadio Meazza e di dare avvio alla ... Segnala calcionews24.com

nuovo stadio san siroNuovo stadio San Siro a Milano: il progetto e come sarà - Dopo quasi 12 ore di discussione in Consiglio Comunale, è stata approvata la delibera sulla vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan: 24 sì, 20 no e nessun astenuto. Secondo sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Stadio San Siro