Nuovo sopralluogo a casa di Silvana Damato l'ex tabaccaia uccisa 2 mesi fa | ancora nessuna traccia del killer
Walter Felice, avvocato della famiglia di Silvana Damato, ha effettuato un sopralluogo nella casa dove la 69enne è stata trovata morta lo scorso 8 agosto. Il legale ha spiegato a Fanpage.it il motivo della sua richiesta: "Volevamo farci un'idea più completa della scena del crimine e del contesto". Si attendono ancora i risultati dell'autopsia e delle analisi del Ris. 🔗 Leggi su Fanpage.it
