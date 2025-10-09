Nuovo San Siro Milan ed Inter creano una Holding | tutte le novità

Nuovi passi in avanti per quanto riguarda l'acquisto dell'area di San Siro da parte di Milan ed Inter: le ultime novità. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Nuovo San Siro, Milan ed Inter creano una Holding: tutte le novità

Nuovo San Siro, spunta il dossier del Comitato: “Lo stadio può vivere anche senza Inter e Milan”

Nuovo San Siro, conto alla rovescia per la cessione dell’area a Inter e Milan. Operazione da 1,2 miliardi di euro. Cosa manca ancora

Nuovo San Siro, nasce la holding di Milan e Inter per l'acquisizione dell'area - Milan e Inter hanno compiuto un altro step verso l'acquisizione dell'area di San Siro dove, entro la prima metà del 2027, si prevede di iniziare i lavori per il nuovo ... Riporta milannews.it

Nuovo stadio San Siro a Milano: il progetto e come sarà - Dopo quasi 12 ore di discussione in Consiglio Comunale, è stata approvata la delibera sulla vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan: 24 sì, 20 no e nessun astenuto. Secondo sport.sky.it