Nuovo riconoscimento nazionale per Virgola la pasticceria dei ragazzi speciali

Il pastry chef Nicola Di Lena, della pasticceria “Virgola, una storia che continua.” di San Vito Dei Normanni, domenica 5 ottobre a Milano ha ricevuto il Premio Accademia Maestri Pasticceri Italiani - Trofeo Pavoni. Nel mondo della pasticceria, questo è uno degli appuntamenti più attesi, perché. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

