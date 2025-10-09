Nuovo look per il porto di Ravenna banchine ridisegnate anche con l' intelligenza artificiale

Negli ultimi due anni il porto di Ravenna si sta rifacendo il look e una parte dei lavori li ha realizzati e li sta definendo l’azienda milanese Valente Spa. A partire dal maggio 2023 una prima tranche, completata l’anno scorso, consisteva nell’adeguamento delle banchine e del nuovo terminal. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

nuovo look porto ravennaNuovo look per il porto di Ravenna, banchine ridisegnate anche con l'intelligenza artificiale - Un'azienda milanese ha costruito un sistema di trasporto interno su rotaia per permettere spostamenti al personale, per movimentare merci o grandi infrastrutture ... Riporta ravennatoday.it

Le nuove banchine del Porto di Ravenna nascono dal dialogo tra intelligenza artificiale e artigianato - «I lavori al porto di Ravenna hanno dimostrato – conclude Menoncello – che anche l’innovazione nasce dal lavoro manuale. Come scrive ravennanotizie.it

