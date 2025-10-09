Nuovo DS Juve non solo Ottolini! Anche un profilo internazionale è stato sondato dai bianconeri | di chi si tratta e quel dettaglio molto importante Le ultimissime

Nuovo DS Juve, non solo Ottolini: spunta un altro nome sondato dai bianconeri per quest’importante ruolo. La caccia al nuovo Direttore Sportivo della Juventus è alle battute finali e c’è un nome in netto vantaggio su tutti gli altri: Marco Ottolini. Secondo le ultime rivelazioni degli esperti di mercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto, l’attuale DS del Genoa è il candidato numero uno, il prescelto da Damien Comolli per completare il nuovo organigramma dirigenziale. L’operazione è in una fase avanzata, tanto che, come svelato dai due giornalisti, la situazione contrattuale di Ottolini con il suo attuale club è in una fase di stallo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

nuovo ds juve ottoliniJuventus, triplo colpo in Serie A: il nuovo Ds inguaia Conte e Marotta - La Juventus presto svelerà il nuovo Direttore sportivo: ci sono tre profili sul taccuino della dirigenza bianconera sul mercato ... Scrive calciomercato.it

nuovo ds juve ottoliniMarco Ottolini nuovo DS Juventus: non un nome nuovo a Torino - Marco Ottolini, esponente di spicco del Genoa, sarebbe il profilo scelto dalla Juventus per il ruolo di DS: nome già conosciuto ... Come scrive europacalcio.it

