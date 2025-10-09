Nuovo DS Juve, non solo Ottolini: spunta un altro nome sondato dai bianconeri per quest’importante ruolo. La caccia al nuovo Direttore Sportivo della Juventus è alle battute finali e c’è un nome in netto vantaggio su tutti gli altri: Marco Ottolini. Secondo le ultime rivelazioni degli esperti di mercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto, l’attuale DS del Genoa è il candidato numero uno, il prescelto da Damien Comolli per completare il nuovo organigramma dirigenziale. L’operazione è in una fase avanzata, tanto che, come svelato dai due giornalisti, la situazione contrattuale di Ottolini con il suo attuale club è in una fase di stallo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Nuovo DS Juve, non solo Ottolini! Anche un profilo internazionale è stato sondato dai bianconeri: di chi si tratta e quel dettaglio molto importante. Le ultimissime