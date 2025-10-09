Nuovo corteo a Caserta dopo l' attacco alla Flotilla bis

Caserta torna in piazza dopo l’attacco anche alla Flotilla bis, la missione umanitaria con a bordo medici e infermieri intercettata da Israele a circa 120 miglia nautiche da Gaza.Dopo l’azione israeliana, gli attivisti del movimento “Caserta per la Palestina” hanno promosso un nuovo corteo che è. 🔗 Leggi su Casertanews.it