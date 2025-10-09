Nuovo centro sportivo | il Napoli accelera a breve importanti novità
Importanti novità per la costruzione della nuova casa dei partenopei. Il Napoli di Aurelio De Laurentiis accelera per il progetto del nuovo centro sportivo azzurro. . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Accelerata del Napoli per il nuovo centro sportivo Stando a quanto riportato da Radio Kiss Kiss, è in via di definizione l'acquisto dei terreni sui quali sorgerà il nuovo impianto L'annuncio da parte del presidente De Laurentiis è atteso entro 15 giorni
Nuovo centro sportivo: il Napoli accelera, a breve importanti novità - Il Napoli di Aurelio De Laurentiis accelera per il progetto del nuovo centro ... Come scrive forzazzurri.net
Centro sportivo, definito l'acquisto dei terreni! KK: ecco quando ci sarà l'annuncio - Il Napoli accelera, è in via di definizione l’acquisto dei terreni per il nuovo centro sportivo che dovrebbe nascere a Succivo. Segnala tuttonapoli.net