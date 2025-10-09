Nuovo asfalto per le vie Mazzini e Roma lavori conclusi | un intervento di oltre 200 mila euro

Forlitoday.it | 9 ott 2025

Sono stati completati nei giorni scorsi i lavori di asfaltatura di via Mazzini e via Roma a Meldola, comprensivi della realizzazione della nuova segnaletica orizzontale, effettuata in orario notturno per ridurre al minimo i disagi alla circolazione. L’intervento ha avuto un costo complessivo di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

