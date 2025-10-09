Nuovi parroci e ministeri per i fedeli | un fine settimana di cambiamenti in diocesi a Perugia

Perugiatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un fine settimana importante per i fedeli della diocesi di Perugia-Città della Pieve con l’ingresso dei nuovi parroci a Ponte Pattoli, Pozzuolo, Mantignana e Montelaguardia.Tra sabato 18 e domenica 19 ottobre, inoltre, l’arcivescovo Ivan Maffeis conferirà il ministero di accolito e di lettore a. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nuovi - parroci

Sei nuovi parroci: i nomi e le destinazioni di 24 parrocchie del Friuli

Dalla Cattedrale a Brancaccio, parroci nuovi in 20 chiese palermitane: le nomine di Lorefice

Diocesi di Caltagirone, nuovi parroci in sei chiese a Vizzini e Militello

nuovi parroci ministeri fedeliDiocesi Prato: nuovi parroci in alcune parrocchie - Il vescovo Giovanni Nerbini comunica il trasferimento di alcuni sacerdoti del clero diocesano nel corrente anno pastorale. Come scrive toscanaoggi.it

Parroco organizza un incontro con i suoi fedeli su Youtube e viene sospeso - Il vescovo di Latina, Terracina, Sezze e Priverno, monsignor Mariano Crociata, ha firmato il decreto di sospensione di don Leonardo Pompei, parroco della chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo a ... Da blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Nuovi Parroci Ministeri Fedeli