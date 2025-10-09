Nuovi incontri con le Fiabe al Campo Laudato si'

Casertanews.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La compagnia “La Mansarda Teatro dell’Orco”, in collaborazione con la Fondazione Casa Fratelli Tutti, presenta lo spettacolo itinerante “Nuovi Incontri con le Fiabe”, in programma sabato 11 ottobre con inizio alle ore 16:30. Il Campo Laudato Sì sarà il fulcro dell’evento: le Fiabe appariranno. 🔗 Leggi su Casertanews.it

