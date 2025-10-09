La Germania svela nuovi progetti per il suo programma di riarmo e prevede un potenziamento delle sue capacità aeree con un’opzione tutta europea: la Commissione Difesa del Bundestag, il Parlamento di Berlino, ha approvato un ordine da 3,75 miliardi per 20 nuovi caccia Eurofighter Typhoon. L’affare è destinato ad alimentare un filone industriale a ampio spettro coinvolgente le aziende interne al consorzio diviso negli impianti in Regno Unito (Bae), Germania, Spagna (Airbus) e Italia (Leonardo). Anche la Germania punta sull’Eurofighter Typhoon. Si tratta del terzo, importante passo per l’aumento della diffusione della nuova versione del caccia europeo per eccellenza, dopo che a fine 2024 era stata l’ Italia a mettere in cantiere la produzione di 24 nuove unità. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Nuovi Eurofighter Typhoon per la Germania: Berlino nei cieli sceglie l'opzione europea