Nuove tecniche per diagnosi meno invasive al Centro senologico dell' Ospedale di Parma
Da giugno, al Centro Senologico dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, è disponibile un nuovo tavolo per effettuare biopsie al seno in posizione prona, utilizzando una tecnologia innovativa chiamata CEM, mammografia con mezzo di contrasto.Questa nuova tecnica permette di fare biopsie su. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Google svela il Pixel 10: design fedele al predecessore e nuove specifiche tecniche
Antiriciclaggio, Tiezzi: “Le nuove regole tecniche emanate dal Consiglio Nazionale sono rigorose, ma paralizzanti”
Dalle mini scritte alla colla sulla porta: le nuove tecniche dei ladri
Pizza napoletana moderna e profumi d’autunno. Un evento esclusivo dedicato ai professionisti della ristorazione per scoprire nuove tecniche di lavorazione e abbinamenti stagionali. Il Maestro Pizzaiolo Alberto Campagnolo presenterà le tecniche della fari - facebook.com Vai su Facebook
Gravidanza, diagnosi prenatale: in arrivo nuove tecniche sempre più precise - Ultimi in ordine di tempo quelli pubblicati sulle pagine della rivista New England Journal of ... iodonna.it scrive
Cuore digitale e pixel terapeutici: la bioingegneria riscrive il futuro della cardiologia - Dalla ricerca alla diagnosi, dalla creazione di nuovi device a nuove tecniche d’intervento, il “matrimonio” tra bioingegneria e cardiologia interventistica presenta innumerevoli vantaggi. Secondo insalutenews.it