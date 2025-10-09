Nuove tecniche per diagnosi meno invasive al Centro senologico dell' Ospedale di Parma

Parmatoday.it | 9 ott 2025

Da giugno, al Centro Senologico dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, è disponibile un nuovo tavolo per effettuare biopsie al seno in posizione prona, utilizzando una tecnologia innovativa chiamata CEM, mammografia con mezzo di contrasto.Questa nuova tecnica permette di fare biopsie su.

