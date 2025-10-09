Nuove nomine in Lamborghini | Matteo Ortenzi Chief Strategy Officer

Nell’ambito del rafforzamento del Comitato Direttivo, Automobili Lamborghini ha aggiornato la propria struttura manageriale con una serie di nomine al vertice. Matteo Ortenzi, finora product line director della ibrida Revuelto, ha assunto il ruolo di general secretary & chief strategy officer. In Lamborghini dal 2004, Ortenzi dal 2018 al 2020 è stato Ceo della regione Asia-Pacifico: avrà la responsabilità di supportare lo sviluppo e l’attuazione della strategia corporate e di prodotto, oltre a coordinare i progetti legati all’innovazione. Stefano Rutigliano guiderà il progetto dedicato agli alternative fuels. 🔗 Leggi su Lettera43.it

