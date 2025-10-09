Alla ricerca di soluzioni per costruire nuovi equilibri nei territori montani. Prende il via domani la sesta edizione della Scuola di Ecologia Politica in Montagna, esperimento unico a livello nazionale che riunisce nel cuore dell’Appennino bolognese studiosi, amministratori, professionisti e cittadinanza per riflettere in modo critico e propositivo sul rapporto tra essere umano e ambiente, con particolare attenzione ai territori montani e alle aree interne. La Scuola si tiene come sempre sul territorio di Castiglione dei Pepoli e in un’ottica di rete in tutta l’area appenninica bolognese: ideata da Boschilla e ArticoltureBottega Bologna Aps, la Scuola gode del patrocinio della Regione ed è realizzata grazie al contributo di Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuove idee in marcia per abitare l’Appennino