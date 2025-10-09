Nuove idee in marcia per abitare l’Appennino
Alla ricerca di soluzioni per costruire nuovi equilibri nei territori montani. Prende il via domani la sesta edizione della Scuola di Ecologia Politica in Montagna, esperimento unico a livello nazionale che riunisce nel cuore dell’Appennino bolognese studiosi, amministratori, professionisti e cittadinanza per riflettere in modo critico e propositivo sul rapporto tra essere umano e ambiente, con particolare attenzione ai territori montani e alle aree interne. La Scuola si tiene come sempre sul territorio di Castiglione dei Pepoli e in un’ottica di rete in tutta l’area appenninica bolognese: ideata da Boschilla e ArticoltureBottega Bologna Aps, la Scuola gode del patrocinio della Regione ed è realizzata grazie al contributo di Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: nuove - idee
Triveneto Meeting tra record, nuove idee e una pista sempre più veloce: ecco com'è andata l'edizione 2025
Triveneto Meeting tra record, nuove idee e una pista sempre più veloce: ecco com'è andata l'edizione 2025
Spinoff di the summer i turned pretty: le nuove idee di jenny han secondo un dirigente di amazon
OLTRE LA GITA Nuove idee per una scuola in movimento Sabato 25 ottobre, ore 15-18 Museo del Tessuto, Via Puccetti 3 – Prato Claudio Visentin Giornalista, scrittore, docente universitario Un laboratorio e lezione rivolto a: Insegnanti Educatori Genitori Un’o - facebook.com Vai su Facebook
Nuove generazioni, nuovi spazi: come cambia il modo di abitare - Le nuove generazioni stanno ridefinendo il concetto di “casa”, trasformando gli ambienti domestici in spazi multifunzionali, dinamici e altamente personalizzati. Lo riporta unionesarda.it