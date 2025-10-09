Nuove idee in marcia per abitare l’Appennino

Alla ricerca di soluzioni per costruire nuovi equilibri nei territori montani. Prende il via domani la sesta edizione della Scuola di Ecologia Politica in Montagna, esperimento unico a livello nazionale che riunisce nel cuore dell’Appennino bolognese studiosi, amministratori, professionisti e cittadinanza per riflettere in modo critico e propositivo sul rapporto tra essere umano e ambiente, con particolare attenzione ai territori montani e alle aree interne. La Scuola si tiene come sempre sul territorio di Castiglione dei Pepoli e in un’ottica di rete in tutta l’area appenninica bolognese: ideata da Boschilla e ArticoltureBottega Bologna Aps, la Scuola gode del patrocinio della Regione ed è realizzata grazie al contributo di Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

