Nuova tangenziale nord in Brianza slitta la fine dei lavori

Procedono incessantemente, anche se con qualche intoppo, i lavori per la realizzazione della tangenziale Nord di Cesano Maderno. I lavori promossi e coordinati da FerrovieNord prevedono la creazione di un nuovo asse stradale tra Cesano Maderno e Seveso, un sottopasso ciclopedonale in. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: nuova - tangenziale

L'odissea della Tangenziale. Calatrava la nuova Campovolo. ASCOLTA il podcast di oggi 17 luglio

Dal centro alla tangenziale, passando per il centro: nuova settimana di cantieri

Nuova fase di lavori sulla Tangenziale: chiusure e deviazioni sull'Adriatica

Troppi satelliti in orbita: lo spazio è la nuova tangenziale del pianeta https://www.economymagazine.it/troppi-satelliti-in-orbita-lo-spazio-e-la-nuova-tangenziale-del-pianeta/ #satelliti #economymag - facebook.com Vai su Facebook

Troppi satelliti in orbita: lo spazio è la nuova tangenziale del pianeta https://economymagazine.it/troppi-satelliti-in-orbita-lo-spazio-e-la-nuova-tangenziale-del-pianeta/… #satelliti #economymag - X Vai su X

Ferrovienord, proseguono lavori realizzazione tangenziale nord Cesano Maderno - Completate strutture sottopasso ciclopedonale, terminato nuovo ponte sul Seveso Riapertura a ottobre di via della Repubblica. adnkronos.com scrive

Tangenziale nuova, vecchi problemi: arrivano i vandali dei rifiuti - Proprio la tangenziale Nord di Campobasso, che ha visto l'inaugurazione soltanto pochissimi giorni fa, è già vittima di gesti di vandali e di incivili. Da rainews.it