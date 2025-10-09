Nuova Strada del Santo investiti oltre 55milioni I lavori si spostano a Campodarsego

Veneto Strade rende noto che riprendono i lavori di riqualificazione della SR 308 Nuova Strada del Santo, uno degli interventi più significativi realizzati dalla società su questa strategica arteria veneta. Questa volta i lavori riguardano il comune di Campodarsego (PD) dal km 5+230 al km 10+700. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: nuova - strada

Elettrificazione e rinnovabili: la nuova strada dell’Ue per indipendenza energetica e competitività al 2030

Nuova luce all’incrocio della Galatone-Santa Maria al Bagno. “Ottimo segnale, illuminiamo tutta la strada”

Vento forte, grossi rami cadono in strada nuova di Coloreto

#Viabilità | Via Appia Nuova Strada chiusa per #Incidente tra Via del Quadraro e Via dell'Almone ? Piazzale Appio @Emergenza24 | #Luceverde - X Vai su X

Si completano i lavori del primo e secondo lotto della nuova strada che collegherà il quartiere Farina al centro città. Un intervento strategico per lo sviluppo urbano e per la qualità della vita dei residenti - facebook.com Vai su Facebook

Incidente frontale tra furgone e camion sulla nuova strada del Santo, bilancio drammatico: due morti e due feriti, uno è grave - Ennesima tragedia oggi (25 marzo) in serata lungo la Sr 308 (la nuova strada del Santo, che congiunge Padova a Castelfranco Veneto) a Boscalto di Loreggia dove si sono scontrati ... Scrive ilgazzettino.it

Nuova strada del Santo, via ai lavori di asfaltatura: partiranno in estate per ridurre il dramma il buche e incidenti - Entro l’estate verrà riasfaltato il tratto della trafficatissima strada del Santo “308” tra Camposampiero e Campodarsego. Segnala ilgazzettino.it