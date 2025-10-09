L’icona urbana si rinnova e ti aspetta in anteprima da Busto Motor Company La city car più amata di casa Nissan è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. La nuova Nissan Micra debutta con un design completamente rinnovato, tecnologie all’avanguardia e un’anima 100% elettrica, aprendo la strada a una mobilità urbana più intelligente, sostenibile e connessa. Un’evoluzione che unisce stile, efficienza e piacere di guida, restando fedele a ciò che ha sempre reso Micra un’icona: personalità, agilità e affidabilità. Design: carattere contemporaneo e spirito metropolitano Più dinamica, più elegante, più contemporanea. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nuova Nissan Micra