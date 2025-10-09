Nuova Nissan Micra
L’icona urbana si rinnova e ti aspetta in anteprima da Busto Motor Company La city car più amata di casa Nissan è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. La nuova Nissan Micra debutta con un design completamente rinnovato, tecnologie all’avanguardia e un’anima 100% elettrica, aprendo la strada a una mobilità urbana più intelligente, sostenibile e connessa. Un’evoluzione che unisce stile, efficienza e piacere di guida, restando fedele a ciò che ha sempre reso Micra un’icona: personalità, agilità e affidabilità. Design: carattere contemporaneo e spirito metropolitano Più dinamica, più elegante, più contemporanea. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: nuova - nissan
Nissan Formula E Team: livrea turchese dedicata alla nuova LEAF
La nuova app di Nissan integra Electroverse di Octopus Energy. Accesso a un milione di punti di ricarica in Europa
Nuova Nissan Juke 2027: come potrebbe essere la nuova generazione?
#Nissan revolution: tre modi per vivere l'elettrico! Le promo di ottobre nelle Concessionarie Nissan del Gruppo Picca si accendono di nuova energia! Nuova Nissan Micra 100% elettrica da 15.990 €: il mix perfetto tra design urbano e tecnologia intelligente - facebook.com Vai su Facebook
Nuova Nissan Qashqai e-Power 2026, al via gli ordini: ecco quanto costa - X Vai su X
Nuova Nissan Micra - L’icona urbana si rinnova e ti aspetta in anteprima da Busto Motor Company La city car più amata di casa Nissan è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Segnala ilgiorno.it
La nuova Nissan Micra mette la spina - Mossa logica, visto che l’automobilina da città è quella a cui la mobilità a zero emissioni (allo scarico) calza più ... Segnala gazzettadiparma.it