Nuova Nissan Micra

Ilgiorno.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’icona urbana si rinnova e ti aspetta in anteprima da Busto Motor Company La city car più amata di casa Nissan è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. La nuova Nissan Micra debutta con un design completamente rinnovato, tecnologie all’avanguardia e un’anima 100% elettrica, aprendo la strada a una mobilità urbana più intelligente, sostenibile e connessa. Un’evoluzione che unisce stile, efficienza e piacere di guida, restando fedele a ciò che ha sempre reso Micra un’icona: personalità, agilità e affidabilità. Design: carattere contemporaneo e spirito metropolitano Più dinamica, più elegante, più contemporanea. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

nuova nissan micra

© Ilgiorno.it - Nuova Nissan Micra

