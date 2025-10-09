Arezzo, 9 ottobre 2025 – E’ in arrivo una nuova manifestazione per la libertà della Palestina e per lo stop al genocidio a Gaza. Arezzo torna in piazza per fermare il genocidio a Gaza e per la libertà della Palestina. La nuova manifestazione, in programma per il pomeriggio di sabato 11 ottobre, verrà presentata nel corso di stamani alle ore 10 di oggi, giovedì 9 ottobre nei locali della Cgil in via Monte Cervino ad Arezzo. I promotori continuano ad essere tutti i soggetti che hanno organizzato le recenti manifestazioni e il loro numero cresce progressivamente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

