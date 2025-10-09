Nuova manifestazione a Bologna sabato 11 ottobre | in piazza i ‘reduci’ della Flotilla
Bologna, 9 ottobre 2025 – Ancora una manifestazione, dopo quelle che negli ultimi giorni hanno deturpato e offeso il centro della città. Ma questa volta, si spera, dovrebbe essere un appuntamento più tranquillo e, soprattutto, autorizzato. A organizzare il corteo, il cui punto di partenza è fissato in piazza dei Martiri alle 15, sono Yassine Lafram, il presidente dell'Unione delle comunità islamiche d'Italia, e le attiviste Sara Masi e Irene Soldati, ossia i tre cittadini di Bologna che hanno partecipato come membri dell'equipaggio della Global Sumud Flotilla. Erano tutti e tre a bordo della nave Aurora quando sono stati abbordati dalla Marina israeliana e arrestati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
