Nuova manifestazione a Bologna sabato 11 ottobre | in piazza i ‘reduci’ della Flotilla

Ilrestodelcarlino.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna, 9 ottobre 2025 – Ancora una manifestazione, dopo quelle che negli ultimi giorni hanno deturpato e offeso il centro della città. Ma questa volta, si spera, dovrebbe essere un appuntamento più tranquillo e, soprattutto, autorizzato. A organizzare il corteo, il cui punto di partenza è fissato in piazza dei Martiri alle 15, sono Yassine Lafram, il presidente dell'Unione delle comunità islamiche d'Italia, e le attiviste Sara Masi e Irene Soldati, ossia i tre cittadini di Bologna che hanno partecipato come membri dell'equipaggio della Global Sumud Flotilla. Erano tutti e tre a bordo della nave Aurora quando sono stati abbordati dalla Marina israeliana e arrestati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

nuova manifestazione a bologna sabato 11 ottobre in piazza i 8216reduci8217 della flotilla

© Ilrestodelcarlino.it - Nuova manifestazione a Bologna sabato 11 ottobre: in piazza i ‘reduci’ della Flotilla

In questa notizia si parla di: nuova - manifestazione

L’Università d’Annunzio cerca una nuova sede a Chieti: aperta la manifestazione di interesse

Nuova Zelanda, bandiere palestinesi, islamiche e LGBTQ+ bruciate in manifestazione ultrareligiosa di Destiny Church - VIDEO

Torna la passeggiata silenziosa, nuova manifestazione per promuovere legalità e sicurezza

nuova manifestazione bologna sabatoNuovo corteo sabato con i membri bolognesi della Flotilla - Scenderanno nuovamente in piazza i bolognesi il prossimo sabato, per un corteo previsto in piazza dei Martiri alle 15, guidato da Yassine Lafram, il presidente dell'Unione delle comunità islamiche d'I ... msn.com scrive

nuova manifestazione bologna sabatoGaza, a Bologna corteo e manifestazione: lacrimogeni e disordini all'ingresso della stazione Alta Velocità - Le notizie sulle barche intercettate seguite in diretta su un maxischermo e un primo corteo per protestare contro l'intervento di Israele. Lo riporta corrieredibologna.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Nuova Manifestazione Bologna Sabato