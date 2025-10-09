Nuova linfa per l’artigianato siciliano | dalla Crias oltre 1,7 milioni a tassi agevolati

Oltre un milione e 700 mila euro destinati alle imprese artigiane siciliane. È quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Crias, riunitosi sotto la presidenza di Vitalba Vaccaro e su proposta del direttore generale Giacomo Terranova. I provvedimenti approvati riguardano crediti a medio termine concessi a tassi agevolati - 0,96% per i giovani imprenditori e 1,28% per le altre imprese. 🔗 Leggi su Feedpress.me

