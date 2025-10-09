Nuova linfa per l’artigianato siciliano | dalla Crias oltre 1,7 milioni a tassi agevolati
Oltre un milione e 700 mila euro destinati alle imprese artigiane siciliane. È quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Crias, riunitosi sotto la presidenza di Vitalba Vaccaro e su proposta del direttore generale Giacomo Terranova. I provvedimenti approvati riguardano crediti a medio termine concessi a tassi agevolati - 0,96% per i giovani imprenditori e 1,28% per le altre imprese. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: nuova - linfa
Inter, nuova linfa in difesa! Leoni è il profilo giusto per Chivu
Pratolino, nuova linfa per la scuola: "Mensa e laboratori rafforzati"
Ecco il top della mezza stagione che darà nuova linfa vitale ai pantaloni più istituzionali dell’armadio
Giovedì 9 ottobre al Palazzetto dei Nobili la presentazione di “Nuova linfa per Monte Pettino”, progetto per riforestare le aree colpite dall’incendio 2020. #Palazzettodeinobili #nuovalinfapermontepettino - facebook.com Vai su Facebook
"Ho sentito l'esigenza di riappropriarmi delle mie radici perché ho bisogno di nuova linfa per non perdere la creatività" @CarmenConsoli ? #CarmenConsoliRTL1025 LIVE: Link in Bio - X Vai su X
Nuova linfa per l’artigianato siciliano: dalla Crias oltre 1,7 milioni a tassi agevolati - È quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Crias, riunitosi sotto ... msn.com scrive