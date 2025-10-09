Nuova legge sull' Intelligenza artificiale Barachini | Il deepfake diventa reato

Lanazione.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 9 ottobre 2025 – La legge sull'Intelligenza Artificiale "entrerà in vigore domani, questa legge protegge il diritto d'autore, il copyright, che è la base economica del sistema editoriale. Ma soprattutto introduce una novità internazionale, il reato del deepfake. Siamo i primi. Il reato è punibile da 1 a 5 anni di reclusione per coloro che che tramite gli strumenti di Intelligenza Artificiale modificano un contenuto e quindi mistificano la realtà tradendo la fiducia dei cittadini". PRESSPHOTO Firenze, Sala Centrodestra, Palazzo del Pegaso. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'Editoria e all'Informazione, Alberto Barachini, incontra la stampa per illustrare attività e progetti, con il portavoce nazionale di Forza Italia Raffaele Nevi e il segretario regionale di FI Toscana, Marco Stella. 🔗 Leggi su Lanazione.it

nuova legge sull intelligenza artificiale barachini il deepfake diventa reato

© Lanazione.it - Nuova legge sull'Intelligenza artificiale. Barachini: "Il deepfake diventa reato"

In questa notizia si parla di: nuova - legge

I cinema dismessi sono salvi. In regione Lazio approvata la nuova legge sulle semplificazioni

Abbandona il cane in garage e lo lascia morire di fame e sete: cosa rischia con la nuova Legge Brambilla

Criptovalute, Trump firma nuova legge e scherza: "La Genius Act chiamata così in mio onore"

nuova legge sull intelligenzaNuova legge sull'Intelligenza artificiale. Barachini: "Il deepfake diventa reato" - Firenze, 9 ottobre 2025 – La legge sull'Intelligenza Artificiale "entrerà in vigore domani, questa legge protegge il diritto d'autore, il copyright, che è la base economica del sistema editoriale. Lo riporta lanazione.it

nuova legge sull intelligenzaIn vigore la nuova legge sull’intelligenza artificiale: le sfide per il Terzo settore - Tante le novità che impattano sul Terzo settore, dalla gestione dei dati alle possibilit ... Riporta vita.it

Cerca Video su questo argomento: Nuova Legge Sull Intelligenza