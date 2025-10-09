Nuova legge sull' Intelligenza artificiale Barachini | Il deepfake diventa reato

Firenze, 9 ottobre 2025 – La legge sull'Intelligenza Artificiale "entrerà in vigore domani, questa legge protegge il diritto d'autore, il copyright, che è la base economica del sistema editoriale. Ma soprattutto introduce una novità internazionale, il reato del deepfake. Siamo i primi. Il reato è punibile da 1 a 5 anni di reclusione per coloro che che tramite gli strumenti di Intelligenza Artificiale modificano un contenuto e quindi mistificano la realtà tradendo la fiducia dei cittadini". PRESSPHOTO Firenze, Sala Centrodestra, Palazzo del Pegaso. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'Editoria e all'Informazione, Alberto Barachini, incontra la stampa per illustrare attività e progetti, con il portavoce nazionale di Forza Italia Raffaele Nevi e il segretario regionale di FI Toscana, Marco Stella. 🔗 Leggi su Lanazione.it

