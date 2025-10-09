Nuova Land Rover Freelander 2026 | foto ed info del nuovo modello
Il ritorno del nome Land Rover Freelander è già confermato, ma molti dettagli sono ancora basati su fonti ufficiali + rumor. Ecco cosa si sa finora di come sarà il nuovo Freelander 2026, e quali sono le incognite. Cosa è confermato probabile. Nuovo marchio indipendente Freelander non semplicemente un nuovo modello Land Rover: diventa un brand a sé stante, nato dalla joint venture tra JLR (Jaguar Land Rover) e il gruppo cinese Chery.. Piattaforma T1X di Chery I veicoli Freelander verranno costruiti sulla piattaforma modulare “flexible” T1X, che supporta powertrain elettrificati (ibridi plug-in, elettrici puri, range extender) oltre che (forse) versioni più tradizionali. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it
