Nuova illuminazione al MArRC s' illumina con innovazione e tecnologia led

Reggiotoday.it | 9 ott 2025

Le collezioni del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, dai Bronzi di Riace agli straordinari reperti della Magna Grecia, sono oggi fruibili in condizioni di luce ottimale grazie a un sistema innovativo e sostenibile. L’intervento di riqualificazione energetica, realizzato da City. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

