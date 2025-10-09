Nuoto tre mesi di stop per Pilato e Tarantino
La sanzione della Federazione Italiana Nuoto dopo l’episodio avvenuto a Singapore: accolto il patteggiamento delle due atlete, che hanno ammesso le proprie responsabilità. La sospensione, valida da oggi, riguarda tutte le attività federali e sociali. Benedetta Pilato e Chiara Tarantino dovranno restare lontane dalle competizioni per i prossimi 90 giorni. La decisione arriva dalla Federazione Italiana Nuoto, che – dopo aver ricevuto il via libera dal Procuratore Generale del Coni – ha ratificato l’accordo proposto dalla Procura Federale in seguito alla richiesta di patteggiamento avanzata singolarmente dalle due nuotatrici. 🔗 Leggi su Sportface.it
In questa notizia si parla di: nuoto - mesi
Al via i lavori per la piscina indoor da 25 dello Stadio del Nuoto: "Pronta in 2 mesi"
Divertimento in acqua assicurato con il Baby Nuoto la Domenica mattina alle 11.00 I più piccoli imparano a nuotare in sicurezza, giocando e scoprendo l’acqua con gioia Baby nuoto dai 6 mesi Attività guidate da istruttori qualificati Ambiente sicuro - facebook.com Vai su Facebook
In pensione tre mesi più tardi. Scontro sui costi dello stop - 3,5 miliardi per sterilizzare l’aumento di tre mesi nei requisiti, previsto da Istat a ... Scrive repubblica.it
Pensioni, stop all’aumento di tre mesi dei requisiti previdenziali. Come funziona il meccanismo - Tocca ancora una volta al sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, annunciare lo stop all’aumento di tre mesi dei requisiti previdenziali per andare in pensione dal 2027. Riporta quotidiano.net