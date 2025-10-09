Nuoto tre mesi di stop per Pilato e Tarantino

Sportface.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sanzione della Federazione Italiana Nuoto dopo l’episodio avvenuto a Singapore: accolto il patteggiamento delle due atlete, che hanno ammesso le proprie responsabilità. La sospensione, valida da oggi, riguarda tutte le attività federali e sociali. Benedetta Pilato e Chiara Tarantino dovranno restare lontane dalle competizioni per i prossimi 90 giorni. La decisione arriva dalla Federazione Italiana Nuoto, che – dopo aver ricevuto il via libera dal Procuratore Generale del Coni – ha ratificato l’accordo proposto dalla Procura Federale in seguito alla richiesta di patteggiamento avanzata singolarmente dalle due nuotatrici. 🔗 Leggi su Sportface.it

