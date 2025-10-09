Nuoto Pilato e Tarantino sospese per 90 giorni dopo il furto a Singapore

La Federnuoto ha deciso una sospensione di 90 giorni per Benedetta Pilato e Chiara Tarantino, a seguito dell’episodio di furto avvenuto lo scorso 14 agosto all’aeroporto di Singapore. La sanzione scatta da oggi e riguarda le attività sociali e federali. Le atlete, che hanno patteggiato e ammesso la responsabilità, non potranno partecipare agli Europei in vasca corta in programma a dicembre. Il caso in breve. Durante il loro rientro da una vacanza seguita ai Campionati Mondiali, Pilato e Tarantino sarebbero state riprese dalle telecamere di sicurezza mentre sottraevano prodotti cosmetici in un duty-free. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Nuoto, Pilato e Tarantino sospese per 90 giorni dopo il furto a Singapore

In questa notizia si parla di: nuoto - pilato

