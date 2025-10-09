Nuoto Pilato e Tarantino sospese per 90 giorni dalla Federazione Salteranno Europei in vasca corta

(Adnkronos) – “Nell’ambito del procedimento relativo ai fatti concernenti Benedetta Pilato e Chiara Tarantino, la Federazione Italiana Nuoto, ricevuto anche il nulla osta del Procuratore Generale del Coni, ha accolto la proposta sanzionatoria della Procura Federale relativa alla richiesta di patteggiamento presentata singolarmente dalle parti. Tenuto conto dei fatti emersi dall’inchiesta e dell’atteggiamento collaborativo delle atlete, che hanno ammesso le loro responsabilità, la Procura ha determinato la sospensione in 90 giorni dalle attività sociali e federali a partire dalla data odierna”. Lo fa sapere la Federnuoto dal suo sito. 🔗 Leggi su Seriea24.it

