Nuoto Pilato e Tarantino patteggiano | sospese per 90 giorni saltano gli Europei in vasca corta

La Federazione Italiana Nuoto ha accolto il patteggiamento di Benedetta Pilato e Chiara Tarantino, dopo la vicenda dello scorso agosto sul furto all’aeroporto di Singapore. Pilato e Tarantino patteggiano, il comunicato della Federnuoto. Le due nuotatrici saranno sospese per 90 giorni e non prenderanno parte agli Europei in vasca corta in Polonia, che si disputeranno dal 2 al 7 dicembre. Il comunicato della Federnuoto recita: Nell’ambito del procedimento relativo ai fatti concernenti Benedetta Pilato e Chiara Tarantino, la Federazione Italiana Nuoto, ricevuto anche il nulla osta del Procuratore Generale del Coni, ha accolto la proposta sanzionatoria della Procura Federale relativa alla richiesta di patteggiamento presentata singolarmente dalle parti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Nuoto, Pilato e Tarantino patteggiano: sospese per 90 giorni, saltano gli Europei in vasca corta

Le nuotatrici azzurre Benedetta Pilato e Chiara Tarantino sono state sospese per 90 giorni dalle attività sociali e federali. Lo ha deciso la procura della Federnuoto per il caso del furto all'aeroporto di Singapore. #ANSA - X Vai su X

Benedetta Pilato e Chiara Tarantino collaborano e patteggiano: sospese per 90 giorni per il caso di Singapore - “Nell’ambito del procedimento relativo ai fatti concernenti Benedetta Pilato e Chiara Tarantino, la Federazione Italiana Nuoto, ricevuto anche il nulla osta del Procuratore Generale del CONI, ha ... Riporta msn.com

Nuoto, le pugliesi Pilato e Tarantino sospese per 90 giorni: «Hanno ammesso le loro responsabilità sul furto a Singapore» - Le nuotatrici pugliesi Benedetta Pilato e Chiara Tarantino sono state sospese per 90 giorni dalle «attività sociali e federali» della Federazione Italiana Nuoto. Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it