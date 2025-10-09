Nuoto la Fin sospende Pilato e Tarantino dopo il caso del furto a Singapore

Bologna, 9 ottobre 2025 - Benedetta Pilato e Chiara Tarantino sono state sospese per 90 giorni dalle attività sociali e federali della Federazione Italiana Nuoto (FIN). La decisione arriva al termine dell’inchiesta interna aperta in seguito all’episodio avvenuto lo scorso 14 agosto all’aeroporto di Singapore, dove le due atlete erano state fermate con l'accusa di furto di alcuni prodotti cosmetici in un duty-free. Secondo quanto emerso, sarebbe stata Chiara Tarantino a introdurre alcuni oli nella borsa di Benedetta Pilato, a sua insaputa. Entrambe erano di ritorno in Italia dopo un periodo di vacanza successivo ai Mondiali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Nuoto, la Fin sospende Pilato e Tarantino dopo il caso del furto a Singapore

